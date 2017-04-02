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Прощание в Евгением Евтушенко состоится не ранее 4 апреля

2 апреля 2017, 09:28

Отпевание поэта по православному обычаю будет организовано в межконфессиональной церкви Университета города Талса.

Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко состоится не ранее 4 апреля. Об этом сообщил ТАСС близкий друг поэта и семьи Михаил Моргулис. Евгений Евтушенко скончался 1 апреля в США на 85-м году жизни.

"Хоронить Женю будут в подмосковном поселке Переделкино, Маша (Мария Новикова - супруга поэта) это подтвердила. И нужно время, чтобы организовать, подготовить этот переезд, - пояснил он. - Поэтому прощание пройдет не ранее вторника".

Отпевание Евтушенко по православному обычаю будет организовано в межконфессиональной церкви Университета города Талса (штат Оклахома), сообщил друг поэта. Он напомнил, что в этом университете Евгений Александрович преподавал, пока жил в США. "После этого его перевезут в Москву, и прощание состоится уже там", - добавил Михаил Моргулис.

Наталья Славина.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС.

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