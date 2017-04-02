Прощание в Евгением Евтушенко состоится не ранее 4 апреля

Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко состоится не ранее 4 апреля. Об этом сообщил Об этом сообщил ТАСС близкий друг поэта и семьи Михаил Моргулис. Евгений Евтушенко скончался 1 апреля в США на 85-м году жизни.





"Хоронить Женю будут в подмосковном поселке Переделкино, Маша (Мария Новикова - супруга поэта) это подтвердила. И нужно время, чтобы организовать, подготовить этот переезд, - пояснил он. - Поэтому прощание пройдет не ранее вторника".





Отпевание Евтушенко по православному обычаю будет организовано в межконфессиональной церкви Университета города Талса (штат Оклахома), сообщил друг поэта. Он напомнил, что в этом университете Евгений Александрович преподавал, пока жил в США. "После этого его перевезут в Москву, и прощание состоится уже там", - добавил Михаил Моргулис.





Наталья Славина.



