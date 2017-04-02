В Алматинской области водитель сбил перебегавшую дорогу женщину

ДТП со смертельным наездом произошло в Алматинской области.





По словам очевидцев, в поселке Бесагаш в Алматинской области автомашина Toyota Carina E двигалась по Талгарской трассе в восточном направлении. У минимаркета "Азия" женщина начала перебегать дорогу в неположенном месте.





Водитель не успел среагировать и на полном ходу сбил женщину. От полученных травм она скончалась до приезда "скорой". Личность погибшей женщины не установлена.







