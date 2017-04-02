Два моряка южнокорейского сухогруза спасены
2 апреля 2017, 10:36
Поиски 22 человек продолжаются.
Поиски 22 моряков южнокорейского сухогруза Stella Daisy продолжаются, после того как два человека были спасены, передает агентство Рёнхап со ссылкой на правительство Южной Кореи, сообщает РИА Новости.
В субботу МИД Южной Кореи сообщил, что Stella Daisy с 8 гражданами Южной Кореи и 16 филиппинцами на борту подало сигнал бедствия в пятницу вечером и пропало в Южной Атлантике. Сухогруз находился у берегов Уругвая после того, как вышел из порта в Бразилии. Береговая охрана Бразилии запустила поиски.
В результате поисков два филиппинца были обнаружены на спасательном плоту. Также был обнаружен еще один плот и две спасательные шлюпки на 30 человек каждая — но они оказались пустыми.
Ксения Нака.
Фото: РИА Новости. Павел Герасимов.
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