Сондерс назвал новую дату и место возможного боя с Головкиным

Британец заявляет, что бой с Головкиным может пройти 24 июня на «О2 Арене» в Лондоне.

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) рассказал BBC Radio 2 о том, где и когда может состояться его потенциальный поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).





Британец заявляет, что бой с Головкиным может пройти 24 июня на «О2 Арене» в Лондоне.





Отметим, что куда более вероятным вариантом местом проведения считается Астана, а датой — 10 июня. Об этом ранее писал журналист ESPN Дэн Рафаэль.





В настоящее время промоутеры Головкина и Сондерса, Том Леффлер и Фрэнк Уоррен, продолжают вести переговоры. Ожидается, что контракты будут подписаны на следующей неделе.







