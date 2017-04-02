Сондерс назвал новую дату и место возможного боя с Головкиным
2 апреля 2017, 12:18
Британец заявляет, что бой с Головкиным может пройти 24 июня на «О2 Арене» в Лондоне.
Британский боксер Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) рассказал BBC Radio 2 о том, где и когда может состояться его потенциальный поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
Британец заявляет, что бой с Головкиным может пройти 24 июня на «О2 Арене» в Лондоне.
Отметим, что куда более вероятным вариантом местом проведения считается Астана, а датой — 10 июня. Об этом ранее писал журналист ESPN Дэн Рафаэль.
В настоящее время промоутеры Головкина и Сондерса, Том Леффлер и Фрэнк Уоррен, продолжают вести переговоры. Ожидается, что контракты будут подписаны на следующей неделе.
Источник: Sports.kz.
Фото: Sports.kz.
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