В Дубае загорелась строящаяся высотка

Рядом расположен торговый комплекс Dubai Mall и отель Address Hotel, пострадавший при крупном пожаре в канун 2016 года.

В Дубае рядом с самым высоким в мире небоскребом Бурдж-Халифа загорелось строящееся высотное здание. Об этом сообщает издание Gulf News, передает передает РИА Новости





Возгорание началось примерно в 5.30 воскресенья по местному времени (7.30 аст) на территории строящегося 60-этажного жилого комплекса Address Residence Fountain Views. Рядом также расположен торговый комплекс Dubai Mall и отель Address Hotel, пострадавший при крупном пожаре в канун 2016 года.





"Машины скорой помощи были направлены на место инцидента, информации о пострадавших пока не поступало", — говорится в сообщении медиацентра Дубая.





Экстренные службы заявили, что пожар локализован, пожарные продолжают работу на месте возгорания. Власти города перекрыли движение по близлежащим улицам.



