В Дубае загорелась строящаяся высотка
2 апреля 2017, 12:59
Рядом расположен торговый комплекс Dubai Mall и отель Address Hotel, пострадавший при крупном пожаре в канун 2016 года.
В Дубае рядом с самым высоким в мире небоскребом Бурдж-Халифа загорелось строящееся высотное здание. Об этом сообщает издание Gulf News, передает РИА Новости.
Возгорание началось примерно в 5.30 воскресенья по местному времени (7.30 аст) на территории строящегося 60-этажного жилого комплекса Address Residence Fountain Views. Рядом также расположен торговый комплекс Dubai Mall и отель Address Hotel, пострадавший при крупном пожаре в канун 2016 года.
"Машины скорой помощи были направлены на место инцидента, информации о пострадавших пока не поступало", — говорится в сообщении медиацентра Дубая.
Экстренные службы заявили, что пожар локализован, пожарные продолжают работу на месте возгорания. Власти города перекрыли движение по близлежащим улицам.
Фото: AP Photo/ Anthea Ayache.
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