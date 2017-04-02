Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

25 уличных автогонщиков задержали полицейские Астаны

2 апреля 2017, 13:03

Всего с начала года в Астане выявлено 38 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Полицейские Астаны по требованию акима города ведут целенаправленную работу по пресечению незаконных уличных автомобильных гонок, передает Казинформ.

С начала 2017 года местная полицейская служба ДВД Астаны пресекла 8 таких скоплений, когда молодежь на автомашинах проявляла агрессивную манеру езды.

«В отношении 25 задержанных «автохулиганов» приняты меры административного характера», - говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента внутренних дел.

Всего с начала года в Астане выявлено 38 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Анеля Касымова.

Фото: motor.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...