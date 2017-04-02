25 уличных автогонщиков задержали полицейские Астаны
2 апреля 2017, 13:03
Всего с начала года в Астане выявлено 38 тысяч нарушений правил дорожного движения.
Полицейские Астаны по требованию акима города ведут целенаправленную работу по пресечению незаконных уличных автомобильных гонок, передает Казинформ.
С начала 2017 года местная полицейская служба ДВД Астаны пресекла 8 таких скоплений, когда молодежь на автомашинах проявляла агрессивную манеру езды.
«В отношении 25 задержанных «автохулиганов» приняты меры административного характера», - говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента внутренних дел.
Всего с начала года в Астане выявлено 38 тысяч нарушений правил дорожного движения.
Анеля Касымова.
Фото: motor.kz.
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