Канадское кладбище автомобилей выставили на продажу за миллион долларов
2 апреля 2017, 13:49
Среди автомобилей есть как обычные, так и достаточно редкие экземпляры, их стоимость варьируется от 375 до 26 тысяч долларов.
В канадской провинции Британская Колумбия неподалеку от города Таппен выставили на продажу кладбище автомобилей, занимающее 2 гектара. На объявление, размещенное на сайте риелторской компании Century 21, обратило внимание издание Driving.
За более чем 340 машин, землю и здания просят 1,45 миллиона канадских долларов (около миллиона долларов США). Покупатель получит в собственность отремонтированный дом, реставрационный цех площадью 83 квадратных метра, ангар площадью более 110 квадратных метров и множество стройматериалов.
Среди автомобилей есть как обычные, так и достаточно редкие экземпляры, их стоимость варьируется от 375 до 26 тысяч долларов.
Как отмечается в объявлении, это не просто покупка. «Речь идет о возможности всю жизнь посвящать тому, что нравится: восстановлению старинных автомобилей и проживанию в одном из самых красивых районов Британской Колумбии», — говорится на сайте.
Как рассказал Driving 60-летний владелец кладбища Майк Холл (Mike Hall), он начал собирать машины, когда ему было 20 лет. Мужчина намерен продать землю, потому что из-за работы не успеет восстановить все автомобили, которые хотел.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Century 21.
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