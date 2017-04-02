В Швеции автобус с несколькими десятками школьников попал в ДТП
2 апреля 2017, 14:12
В автобусе было около 50 восьмиклассников и шесть взрослых из южной части Швеции, двое уже отправлены в больницу.
Автобус, в котором находилось от 50 до 60 школьников, вылетел с трассы в провинции Херьедален в центральной части Швеции. Об этом сообщает шведское телевидение SVT, передает РИА Новости.
"Есть пострадавшие. Авария серьезная", — заявил представитель спасательной службы Улоф Броборг.
Автобус по неизвестной пока причине съехал в кювет и завалился набок в 20 километрах от города Свег.
ДТП произошло в воскресенье в 7 утра (11.00 аст). На место прибыли два вертолета. Как отмечает спасательная служба, на месте также находится пять или шесть машин скорой помощи.
По информации местной газеты, в автобусе было около 50 восьмиклассников и шесть взрослых из южной части Швеции, двое уже отправлены в больницу.
"Когда я приехал на место аварии, то ситуация казалась хаотичной. Много спасателей, много полиции. Ученики ехали в горы. Данных о травмированных нет, но сообщается, что есть и тяжело, и легко пострадавшие", — сказал корреспондент местной газеты Tidningen harjedalen, ведущий прямую трансляцию с места происшествия. По его словам, авария произошла, когда пассажиры автобуса спали. Он сообщил, что дорожные и погодные условия были хорошими.
Людмила Божко.
Фото: Fotolia/ Maksim Shebeko.
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