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На концерте в штате Виргиния произошла стрельба

2 апреля 2017, 14:36

Власти расследуют инцидент, правоохранительные органы пока не установили личность стрелка.

Неизвестный открыл стрельбу во время концерта на открытом воздухе в американском штате Виргиния, два человека доставлены в больницу. Об этом сообщает телеканал CBS 6, передает РИА Новости.

Музыкальный фестиваль, на котором должны были присутствовать 10-12 тысяч зрителей, проходил в мотопарке округа Динуидди вечером в субботу. Примерно в 20.00 по местному времени (6.00 воскресенья аст) послышался звук выстрела у сцены. Позже стрельба была слышна в других частях парка.

Госпитализированы два человека, которые получили ранения в руку и ногу, их жизням ничего не угрожает. Еще один человек поранился стеклом от автомобиля, в который попала пуля.

Власти расследуют инцидент, правоохранительные органы пока не установили личность стрелка.

Фото: AFP 2017/ Charles Krupa.

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