КамАЗ столкнулся с пожарной машиной в Астане

В результате ДТП жертв и пострадавших нет.

КамАЗ столкнулся с пожарной машиной на левобережье в Астане, сообщили в пресс-службе столичного ДВД.





В пресс-службе сообщили, что ДТП произошло примерно в 11:30 на пересечении улицы Улы Дала и проспекта Кабанбай батыра.





На данный момент по факту с участием машины пожарной службы и грузового автотранспорта проводится проверка. Один из водителей, а именно пожарной машины 1994 года рождения, c ушибами обратился к медикам, после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Других пострадавших нет.







