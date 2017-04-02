КамАЗ столкнулся с пожарной машиной в Астане
2 апреля 2017, 15:04
В результате ДТП жертв и пострадавших нет.
КамАЗ столкнулся с пожарной машиной на левобережье в Астане, сообщили в пресс-службе столичного ДВД.
В пресс-службе сообщили, что ДТП произошло примерно в 11:30 на пересечении улицы Улы Дала и проспекта Кабанбай батыра.
На данный момент по факту с участием машины пожарной службы и грузового автотранспорта проводится проверка. Один из водителей, а именно пожарной машины 1994 года рождения, c ушибами обратился к медикам, после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Других пострадавших нет.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: ДЧС Павлодарской области.
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