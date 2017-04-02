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КамАЗ столкнулся с пожарной машиной в Астане

2 апреля 2017, 15:04

В результате ДТП жертв и пострадавших нет.

КамАЗ столкнулся с пожарной машиной на левобережье в Астане, сообщили в пресс-службе столичного ДВД.

В пресс-службе сообщили, что ДТП произошло примерно в 11:30 на пересечении улицы Улы Дала и проспекта Кабанбай батыра.

На данный момент по факту с участием машины пожарной службы и грузового автотранспорта проводится проверка. Один из водителей, а именно пожарной машины 1994 года рождения, c ушибами обратился к медикам, после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Других пострадавших нет.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: ДЧС Павлодарской области.

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