В Астане горел строящийся Конгресс-холл
2 апреля 2017, 15:25
Пожар был потушен в 11.20. Жертв и пострадавших нет.
В Астане, в здании строящегося Конгресс-холла между четвертым и пятым этажами произошло небольшое тление, передает Казинформ.
По данным столичного департамента по чрезвычайным ситуациям, вызов поступил в 10.17 утра, пожар был потушен в 11.20. Жертв и пострадавших нет.
«Причина будет выясняться: будут проводиться пожарно-технические исследования», - пояснили в пресс-службе ДЧС.
Напомним, в конце прошлого года бывший Конгресс-холл был переименован в Концертный зал «Астана». Строительство нового Конгресс-холла ведется на территории выставочного комплекса ЭКСПО-2017.
Анеля Касымова.
Фото: vechastana.kz.
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