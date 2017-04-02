В Астане горел строящийся Конгресс-холл

Пожар был потушен в 11.20. Жертв и пострадавших нет.

В Астане, в здании строящегося Конгресс-холла между четвертым и пятым этажами произошло небольшое тление, передает передает Казинформ





По данным столичного департамента по чрезвычайным ситуациям, вызов поступил в 10.17 утра, пожар был потушен в 11.20. Жертв и пострадавших нет.





«Причина будет выясняться: будут проводиться пожарно-технические исследования», - пояснили в пресс-службе ДЧС.





Напомним, в конце прошлого года бывший Конгресс-холл был переименован в Концертный зал «Астана». Строительство нового Конгресс-холла ведется на территории выставочного комплекса ЭКСПО-2017.





Анеля Касымова.



