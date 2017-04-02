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В Астане горел строящийся Конгресс-холл

2 апреля 2017, 15:25

Пожар был потушен в 11.20. Жертв и пострадавших нет.

В Астане, в здании строящегося Конгресс-холла между четвертым и пятым этажами произошло небольшое тление, передает Казинформ.

По данным столичного департамента по чрезвычайным ситуациям, вызов поступил в 10.17 утра, пожар был потушен в 11.20. Жертв и пострадавших нет.

«Причина будет выясняться: будут проводиться пожарно-технические исследования», - пояснили в пресс-службе ДЧС.

Напомним, в конце прошлого года бывший Конгресс-холл был переименован в Концертный зал «Астана». Строительство нового Конгресс-холла ведется на территории выставочного комплекса ЭКСПО-2017.

Анеля Касымова.

Фото: vechastana.kz.

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