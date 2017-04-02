В Актобе ребенок снял на видео, как убивали его отца

В Актобе восьмиклассник снял на видео, как убивали его отца. В суде мальчик объяснил, что сделал запись из страха, чтобы потом доказать правду, пишет " пишет " Актобе Таймс ".





Трагедия случилась в семье Мельниченко 4 января нынешнего года. В семье четверо сыновей и мать Наталья. Женщина уже не первый год живет с детьми сама, отец приходит навещать детей. В тот роковой день Сергей пришел проведать детей и предложил сходить с ними в гости. Наталья отпустила троих сыновей с отцом. Мальчики уже не маленькие, учатся в 8, 6 и 1 классе. Дети смотрели в гостях телевизор. Рядом за столом сидел их отец Сергей с хозяином квартиры Виктором, мужчины выпивали. Около 23 часов Наталья зашла забрать детей.





Гособвинитель зачитал на процессе, что у Виктора возникло чувство зависти к Сергею, имевшего жену и детей. Он вышел на кухню, какое-то время сидел там, согнувшись. Потом неожиданно вернулся, держа в левой руке нож, и всадил его в грудь Сергея.





Этот момент увидели трое детей жертвы. Восьмиклассник Евгений включил на видеозапись сотовый телефон.





- Я сам решил снимать на камеру, - сказал в суде восьмиклассник Евгений Лобанов. - Мы испугались и сняли 10-15 секунд, чтобы потом доказать правду. Мы стали снимать после первого удара ножом. Отец встал, потом Виктор спросил: "Ты жить хочешь или нет?". И второй раз ударил его в сердце…





Раненый мужчина выбежал из квартиры, в коридоре упал нож. Перепуганные дети со своей матерью схватили вещи и выбежали в подъезд.





- Мы боялись, что с нами тоже что-то сделают, - сказал в суде Евгений Лобанов.





На первом этаже они увидели лежащего отца. Мать тарабанила к соседям, чтобы те вызвали скорую. Мужчина умер.





В суде будут просматривать видеозапись последних кадров жизни Сергея.





Татьяна Токарь.



