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В Швеции в ДТП с автобусом, перевозившим школьников, погибли три человека

2 апреля 2017, 15:51

19 человек получили травмы средней тяжести и 31 — легкие повреждения.

Три человека погибли, шестеро получили тяжелые травмы в Швеции после ДТП с автобусом, в котором находилось 50-60 школьников, сообщили на пресс-конференции врачи больницы города Эстерсунда, передает РИА Новости.

Утром в воскресенье автобус по неизвестной пока причине съехал с трассы, оказался в кювете и перевернулся набок. Инцидент произошел в 20 километрах от города Свег в центральной части страны.

По данным врачей, 19 человек получили травмы средней тяжести и 31 — легкие повреждения.

По информации местной газеты, в автобусе было около 50 восьмиклассников и шесть взрослых из южной части Швеции, они ехали в горы. Авария произошла, когда пассажиры спали. Дорожные и погодные условия в это время были хорошими.


Людмила Божко.

Фото: AFP 2017/ ТТ/Marcus Ericsson.

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