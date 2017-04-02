В США личный автомобиль Трампа ушел с молотка за $270 тысяч

Автомобиль Ferrari F430, ранее принадлежавший президенту США Дональду Трампу, продан на аукционе Auctions America во Флориде за 270 тысяч долларов. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на представителя аукционного дома, передает Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на представителя аукционного дома, передает РИА Новости





Бывший личный автомобиль американского лидера был выставлен на продажу в субботу. Трамп купил новый Ferrari F430 для личного пользования в 2007 году. Через четыре года, проехав на машине 2,4 тысячи миль (около 3,8 тысячи километров), нынешний президент США продал ее. Имя следующего владельца авто не разглашается.





"Такие же модели, владельцами которых не были известные люди, обычно приносят от 125 до 175 тысяч долларов в зависимости от пробега, состояния и оборудования", — сказала представитель Auctions America Эми Кристи (Amy Christie).





Имя нового владельца бывшего автомобиля Трампа не называется.



