10 звезд, сменивших образ после расставания
Считается, что после расставания нужно провести черту, сжечь мосты и поставить точку.
Резкое изменение в образе является для людей символическим шагом в новую жизнь, перезагрузкой. Звезды в этом плане - не исключение.
Вот список 10 знаменитостей, решивших сменить имидж после расставания.
1. Кэти Перри
После расставания с Орландо Блумом певица не только решилась сменить цвет, но и не побоялась обрезать свои локоны.
2. Ольга Бузова
После развода с мужем девушка решила стать жгучей брюнеткой.
3. Хлои Кардашян
Хлои сменила не просто цвет волос - она полностью изменила стиль жизни после расставания с Ламаром Одомом. Перемены ей определенно к лицу.
4. Деми Ловато
После разрыва шестилетних отношений с Уилмером Вальдеррамой Деми решила сделать свой образ более женственным.
5. Селена Гомес
Окончательно поставив точку в сложных и запутанных отношениях с Джастином Бибером, девушка обрезала большую часть длины своих волос.
6. Оливия Калпо
Мисс Вселенная 2012 после разрыва с Ником Джонасом впервые в жизни обрезала волосы.
7. Риз Уизерспун
Риз Уизерспун после развода появилась с новой прической на премии "Золотой Глобус" в 2007 году.
8. Гвен Стефани
Новому яркому образу Гвен Стефани предшествовал скандальный развод с Гэвином Россдэйлом.
9. Аврил Лавин
После разрыва с Броди Дженнером девушка выбрила висок и сделала розовое омбре. Смело!
10. Ким Кардашян
Это сейчас частые смены образов Ким никого не удивляют, а в 2009 году она произвела фурор, сменив имидж после расставания с Регги Бушем
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