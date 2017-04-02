10 звезд, сменивших образ после расставания

Считается, что после расставания нужно провести черту, сжечь мосты и поставить точку.

Резкое изменение в образе является для людей символическим шагом в новую жизнь, перезагрузкой. Звезды в этом плане - не исключение.

Вот список 10 знаменитостей, решивших сменить имидж после расставания.

1. Кэти Перри





После расставания с Орландо Блумом певица не только решилась сменить цвет, но и не побоялась обрезать свои локоны.

2. Ольга Бузова





После развода с мужем девушка решила стать жгучей брюнеткой.

3. Хлои Кардашян





Хлои сменила не просто цвет волос - она полностью изменила стиль жизни после расставания с Ламаром Одомом. Перемены ей определенно к лицу.

4. Деми Ловато





После разрыва шестилетних отношений с Уилмером Вальдеррамой Деми решила сделать свой образ более женственным.

5. Селена Гомес





Окончательно поставив точку в сложных и запутанных отношениях с Джастином Бибером, девушка обрезала большую часть длины своих волос.

6. Оливия Калпо





Мисс Вселенная 2012 после разрыва с Ником Джонасом впервые в жизни обрезала волосы.

7. Риз Уизерспун





Риз Уизерспун после развода появилась с новой прической на премии "Золотой Глобус" в 2007 году.

8. Гвен Стефани





Новому яркому образу Гвен Стефани предшествовал скандальный развод с Гэвином Россдэйлом.

9. Аврил Лавин





После разрыва с Броди Дженнером девушка выбрила висок и сделала розовое омбре. Смело!

10. Ким Кардашян





Это сейчас частые смены образов Ким никого не удивляют, а в 2009 году она произвела фурор, сменив имидж после расставания с Регги Бушем