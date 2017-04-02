Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

10 звезд, сменивших образ после расставания

2 апреля 2017, 16:02

Считается, что после расставания нужно провести черту, сжечь мосты и поставить точку.

Резкое изменение в образе является для людей символическим шагом в новую жизнь, перезагрузкой. Звезды в этом плане - не исключение.

Вот список 10 знаменитостей, решивших сменить имидж после расставания.

1. Кэти Перри


После расставания с Орландо Блумом певица не только решилась сменить цвет, но и не побоялась обрезать свои локоны.

2. Ольга Бузова


После развода с мужем девушка решила стать жгучей брюнеткой.

3. Хлои Кардашян


Хлои сменила не просто цвет волос - она полностью изменила стиль жизни после расставания с Ламаром Одомом. Перемены ей определенно к лицу.

4. Деми Ловато


После разрыва шестилетних отношений с Уилмером Вальдеррамой Деми решила сделать свой образ более женственным.

5. Селена Гомес


Окончательно поставив точку в сложных и запутанных отношениях с Джастином Бибером, девушка обрезала большую часть длины своих волос.

6. Оливия Калпо


Мисс Вселенная 2012 после разрыва с Ником Джонасом впервые в жизни обрезала волосы.

7. Риз Уизерспун


Риз Уизерспун после развода появилась с новой прической на премии "Золотой Глобус" в 2007 году.

8. Гвен Стефани


Новому яркому образу Гвен Стефани предшествовал скандальный развод с Гэвином Россдэйлом.

9. Аврил Лавин


После разрыва с Броди Дженнером девушка выбрила висок и сделала розовое омбре. Смело!

10. Ким Кардашян


Это сейчас частые смены образов Ким никого не удивляют, а в 2009 году она произвела фурор, сменив имидж после расставания с Регги Бушем


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...