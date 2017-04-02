Трамп покинул церемонию подписания указов, забыв их подписать

Президент США Дональд Трамп ушёл из Овального кабинета с церемонии подписания двух указов о торговле, произнеся речь и не подписав документы. Его пытался вернуть заместитель Майкл Пенс, однако глава государства просто вышел из комнаты, передает TJ.

О нестандартной ситуации сообщает издание The Hill. Обычно президент открыто подписывает указы в присутствии коллег по Белому дому и журналистов.

После начала церемонии речь произнёс Майкл Пенс, рассказавший о пользе указа для американских граждан. Затем к микрофону подошёл Трамп: он пообещал, что закон окажется результативным, и поблагодарил присутствовавших. И ушёл.

После неудачной попытки остановить Трампа Пенс вернулся к столу и забрал документы. Вероятно, указы подпишут за закрытыми дверьми.

По версии Bloomberg, Трамп покинул Овальный кабинет после вопроса журналиста CBS News о бывшем советнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне. Его уволили из-за предполагаемых связей с российским послом Сергеем Кисляком.

Как утверждает The Wrap, такая ситуация точно не могла быть запланирована или являться первоапрельской шуткой.