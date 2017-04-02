В реке Урал поймали 160-килограммовую белугу

В последний раз белугу на Урале вылавливали в 2015 году.

Фактически в первый день весенней путины в Урало-Каспийском бассейне рыбаки в реке Урал выловили белугу весом в 160 килограммов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исчезающую в естественной среде белугу выловили рыбаки производственного кооператива имени Амангельды. Поймана она была на реке Урал на тоневом участке Малая Дамба. Рыбина, а она икряная, передана специалистам Урало-Атырауского осетроводного рыбоводного завода, занимающихся разведением мальков осетровых пород рыбы», - сообщил официальный представитель Атырауской областной территориальной инспекции животного мира и лесного хозяйства Олег Тушканов.

Напомним, в последний раз белугу на Урале вылавливали в 2015 году. От нее была получена икра, а затем и мальки.