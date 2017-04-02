В Москве полиция ограничила доступ на Манежную и Красную площадь

Полиция Москвы усилила меры безопасности, перекрыв Манежную и Красную площадь в ожидании возможной акции протеста, которая не согласовывалась с властями, пишет Русская служба ВВС.

Около Манежной площади и Александровского сада установлены металлические ограждения. На площади дежурят сотрудники полиции. В районе станции метро "Театральная" припаркованы автобусы спецсвязи, в центре города много полицейских, а также сотрудников ОМОНа. В проходах на Красную площадь установлены рамки металлоискателей. При этом доступ на Красную площадь пока открыт для пешеходов.

Телеканал "Дождь", ведущий прямую интернет-трансляцию происходящего в центре Москвы, сообщил о четырех задержаниях.

На Манежной площади полиция задержала 18-летнего юношу для проверки документов. Вместе с ним полицейские задержали мужчину, который перед этим несколько раз спросил у подростка о том, что он делает на площади, и потребовал, чтобы он шел домой.

До задержания сотрудниками полиции подросток рассказывал окружившим его сотрудникам СМИ о том, зачем он пришел на Манежную площадь. По его словам, он пришел в центр Москвы для прогулки и "исполнения 31-й статьи Конституции России" (гарантирующей свободу собраний). После этого к нему подошел неизвестный мужчина и несколько раз спросил его о том, что он здесь делает. После этого мужчина потребовал, чтобы юноша шел домой. Затем к ним подошли сотрудники полиции и попросили их обоих пройти с ними для установления личности и проверки документов.

До этого на площади был задержан еще одни школьник, а также активист, громкими криками прославлявший Владимира Путина.

Затем был задержан молодой человек с российским флагом, который ходил по площади около часа.

Также на Манежной площади появилась группа активистов прокремлевского молодежного "Национально-освободительного движения" (НОД). Они настаивали, что их действия не являются митингом.

Ранее столичная прокуратура предупредила о том, чем может грозить участие в несогласованных массовых акциях в центре города 2 апреля.

"В сети интернет, в том числе через блоги и соцсети, активно распространяются сообщения, призывающие к участию 2 апреля в несогласованных с органами власти публичных мероприятиях на территории Центрального округа Москвы. Прокуратура предупреждает, что уведомления о запланированных на указанную дату массовых мероприятиях в органы исполнительной власти Москвы не подавались", - сказано в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры Москвы, ряду лиц, которые распространяют подобные призывы, объявлены предупреждения о недопустимости нарушения закона.

Ранее Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать интернет-ресурсы, призывающие граждан выйти на массовую акцию 2 апреля на Красной площади в Москве и в крупных городах России.

Между тем, согласованная с городскими властями акция оппозиции состоялась в воскресенье в центре Новосибирска на площади Ленина.

"В пикете принимало участие около 400 человек", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель мэрии Новосибирска.

Лозунги и требования участников акции были такими же, как и на состоявшемся 26 марта митинге. Кроме того, звучали требования освободить всех задержанных в других городах в ходе акций оппозиции.

Протестные акции в центре Москвы, которые состоялись в прошлое воскресенье, закончились массовыми задержаниями: на Тверскую и прилегающие улицы вышло до 30 тыс. человек, более 1000 были задержаны. Масштабные по меркам своих регионов акции протеста также прошли в десятках других городов России.