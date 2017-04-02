За год в Алматинской области сгорело почти 250 автомобилей

246 машин сгорело за год в Алматинской области. Общий ущерб автовладельцев превысил 32 млн тенге, передает «Хабар 24».

С начала года зарегистрировано уже 42 новых случая. Виноваты в этом, как правило, сами водители. Они пренебрегают элементарными правилами безопасности, у многих огнетушители с истекшим сроком эксплуатации.

За нарушения, выявленные в ходе полицейского рейда, многим придется заплатить штраф.

Чтобы обратить внимание общественности к проблеме, на центральной улице города прошла акция «Есть ли у тебя в авто огнетушитель?».

Сакен Нусипов, водитель:

- Мы знаем, что для нашей безопасности и безопасности пассажиров необходимо наличие огнетушителя в автомобиле. Особенно, когда отправляешься в дальний путь. Такие мероприятия нас дисциплинируют. Спасибо, что провели разъяснительную работу.

Галымжан Нурлыбаев, ст. инженер службы ЧС г. Талдыкоргана:

- Основная цель акции – привлечь внимание населения к данной проблеме. Нужно, чтобы водители соблюдали элементарные требования пожарной безопасности. Ведь дорога ошибок не прощает, а они в ответственности за тех, кого везут.