В Пакистане смотритель храма убил 20 прихожан

Полиция уже задержала преступника и еще двоих человек, возможно, его сообщников.

Как минимум 20 человек стали жертвами нападения смотрителя храма в пакистанской провинции Пенджаб. Еще трое пострадали, сообщает «Хабар 24».

Как сообщают СМИ, мужчина по телефону приглашал прихожан и принимал их в одной из комнат. После чего смотритель угощал посетителей едой с неустановленным наркотическим веществом, а затем избивал их до смерти.

Отметим, что о произошедшем стало известно благодаря трем женщинам, которым удалось бежать.

Полиция уже задержала преступника и еще двоих человек, возможно, его сообщников. Сотрудники правопорядка считают, что нападавший мужчина страдает психическими расстройствами.

Как выяснилось, это не первое проявление агрессии к прихожанам. По словам самого смотрителя, посредством избиений он совершал духовное очищение.