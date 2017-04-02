Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Пакистане смотритель храма убил 20 прихожан

2 апреля 2017, 18:03

Полиция уже задержала преступника и еще двоих человек, возможно, его сообщников.

Как минимум 20 человек стали жертвами нападения смотрителя храма в пакистанской провинции Пенджаб. Еще трое пострадали, сообщает «Хабар 24».

Как сообщают СМИ, мужчина по телефону приглашал прихожан и принимал их в одной из комнат. После чего смотритель угощал посетителей едой с неустановленным наркотическим веществом, а затем избивал их до смерти.

Отметим, что о произошедшем стало известно благодаря трем женщинам, которым удалось бежать.

Полиция уже задержала преступника и еще двоих человек, возможно, его сообщников. Сотрудники правопорядка считают, что нападавший мужчина страдает психическими расстройствами.

Как выяснилось, это не первое проявление агрессии к прихожанам. По словам самого смотрителя, посредством избиений он совершал духовное очищение.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...