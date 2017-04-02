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В трех областях Казахстана из-за паводков ограничено движение на дорогах

2 апреля 2017, 18:24

В Карагандинской области в связи с паводковой ситуацией произошел размыв на 166+750 км автодороги.

В воскресенье, 2 апреля, в трех областях Республики Казахстан введены ограничения на движение автотранспорта по ряду трассу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

В ВКО в связи с паводковой ситуацией ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге "Семей-Кайнар" км 8-166. Объезд данного участка осуществляется через областную дорогу "Семей-Караул".

В Карагандинской области в связи с паводковой ситуацией произошел размыв на 166+750 км автодороги. Ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге "Акчатау-Агадырь" км 90-167. Объезд осуществляется по маршруту "Караганда-Аксу-Аюлы-Агадырь".

В ЮКО по тем же причинам действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Самара-Шымкент" км 2217-2235 (на 2229 км размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через р. Арысь). Объезд осуществляется через с.Тамерлановка.

Фото с сайта bezformata.ru


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