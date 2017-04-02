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В ЗКО женщина погибла в результате ДТП на трассе

2 апреля 2017, 20:01

"Лада Гранта" выехала на встречную полосу.

2 апреля на трассе Уральск-Чапаево, недалеко от поселка Щапово, в 25 километрах от Уральска, столкнулись "Тойота Лэнд Крузер" и "Лада Гранта", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как стало известно, "Тойота" ехала в сторону поселка Чапаево, а "Гранта" - в сторону Уральска.

По словам водителя внедорожника, "Лада Гранта" выехала на встречную полосу, чтобы обогнать впереди едущую машину.

- По всей вероятности, когда водитель увидела мой автомобиль, то решила "встать" на место, но ей это не удалось. Автомобиль просто выбросило на встречную полосу, и я врезался ей в бок, - рассказал водитель "Тойоты".

От удара джип слетел с дороги.

По словам очевидцев, в "Гранте" находилось 4 взрослых и 2 детей. Одна из пассажирок "Гранты" скончалась до приезда скорой помощи, остальных с различными травмами забрали в больницу. Водитель и пассажир "Тойоты" не пострадали.

Нужно отметить, что 2 апреля с утра установилась минусовая температура и шел снег. На дорогах образовалась гололедица.


Фото с сайта gorod.kz


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