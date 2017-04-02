Токаев: Творчество Димаша Кудайбергена – «мягкая сила» Казахстана

«Димаш Кудайберген стал мировой звездой, он прославил культуру нашего народа на весь мир. Это настоящая «мягкая сила» (Soft Power). Браво, гордость казахского народа!», - написал Токаев в своем твиттере.

Понятие «мягкой силы» ввел и раскрыл американский ученый Джозеф Най в своей одноименной книге. Суть «мягкой силы» – в способности страны добиваться желаемых результатов на основе симпатии и привлекательности. Это отличает «мягкую силу» от «жесткой силы», которая подразумевает принуждение. Культура и язык играют ключевую роль в продвижении «мягкой силы».