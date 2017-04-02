Головкин занимает третье место в мире по победам среди любителей
В топ-10 импровизированного рейтинга входят семь действующих боксеров и три бывших.
Паблик Facebook Gancho Al Higado, публикующий материалы, посвященные боксу, составил список бывших и действующих боксеров, преуспевших на любительском уровне, сообщает Sports.kz.
За основу взято количество побед, одержанное бойцами в любителях. В топ-10 импровизированного рейтинга входят семь действующих боксеров и три бывших. Казахстанский средневес Геннадий Головкин занимает в нем третье место.
Рейтинг:
1. Василий Ломаченко (396-1)
2. Гильермо Ригондо (374-12)
3. Геннадий Головкин (345-5)
4. Эдриэн Бронер (300-19)
5. Оскар де ла Хойя (223-5)
6. Пернелл Уитакер (201-13)
7. Виталий Кличко (195-14)
8. Шугар Рэй Леонард (165-11)
9. Мигель Котто (125-23)
10. Андре Уорд (114-5)
Отметим, что из вышеперечисленных боксеров поражений на профи-ринге не знают (-ли) лишь Головкин (37-0, 33 КО), Уорд (31-0, 15 КО) и Ригондо (17-0, 11 КО).