Головкин занимает третье место в мире по победам среди любителей

В топ-10 импровизированного рейтинга входят семь действующих боксеров и три бывших.

Паблик Facebook Gancho Al Higado, публикующий материалы, посвященные боксу, составил список бывших и действующих боксеров, преуспевших на любительском уровне, сообщает Sports.kz.

За основу взято количество побед, одержанное бойцами в любителях. В топ-10 импровизированного рейтинга входят семь действующих боксеров и три бывших. Казахстанский средневес Геннадий Головкин занимает в нем третье место.

Рейтинг:

1. Василий Ломаченко (396-1)

2. Гильермо Ригондо (374-12)

3. Геннадий Головкин (345-5)

4. Эдриэн Бронер (300-19)

5. Оскар де ла Хойя (223-5)

6. Пернелл Уитакер (201-13)

7. Виталий Кличко (195-14)

8. Шугар Рэй Леонард (165-11)

9. Мигель Котто (125-23)

10. Андре Уорд (114-5)

Отметим, что из вышеперечисленных боксеров поражений на профи-ринге не знают (-ли) лишь Головкин (37-0, 33 КО), Уорд (31-0, 15 КО) и Ригондо (17-0, 11 КО).