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В Москве на Триумфальной площади задержаны десятки людей

2 апреля 2017, 19:26

По словам организаторов гуляний, они намеревались пройти по 1-й Тверской-Ямской улице до Манежной площади.

В Москве в районе Триумфальной площади полиция задержала не менее 29 участников акции, которую собравшиеся анонсировали как прогулку "новой оппозиции", передает Русская служба ВВС.

В пресс-службе главного управления МВД по Москве ообщили о задержании 29 человек за нарушение общественного порядка в районе Триумфальной площади. Другие российские СМИ и очевидцы происходящего также сообщают о нескольких десятках задержанных.

"Я призываю вас в рамках вашей прогулки не нарушать общественный порядок, соблюдать закон, не мешать другим гражданам. Возможные провокаторы будут задержаны", - обратился с призывом к участникам акции заместитель начальника отдела охраны общественного порядка УВД по Центральному административному округу Москвы Александр Клюев.

По словам организаторов гуляний, они намеревались пройти по 1-й Тверской-Ямской улице до Манежной площади.

В месте сбора участников акции с самого начала находилось два автозака и полицейский автомобиль, а также сотрудники полиции в бронежилетах и касках.

Находящиеся на месте полицейские в мегафон продолжают призывать участников гуляний не мешать проходу других граждан и предупреждают, что в случае невыполнения законных требований сотрудников полиции к участникам гуляний будут применены административные меры.

Кроме того, сотрудники полиции перекрыли движение по тротуару участникам гуляний на перекрестке Тверской улицы и Старопименовского переулка.

Между тем лидер движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский в своем твите назвал акцию 2 апреля на Манежной площади "провокацией власти".

"2 апреля в Москве явная провокация власти без ясных организаторов и требований. Попытка опять, как в 2012, слить протест", - считает Ходорковский.

Ранее о своей непричастности к организации акции заявил глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Навальный был задержан в районе Триумфальной площади 26 марта и с тех пор находится под административным арестом.


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