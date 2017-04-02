Смотритель храма в Пакистане объяснил, почему убил 20 прихожан

Смотритель храма в пакистанской провинции Пенджаб, задержанный по делу об убийстве 20 прихожан, рассказал о своих мотивах, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Пятидесятилетний Абдул Вахид признался, что он убил этих людей, потому что боялся, что они пришли убить его", — сказал агентству представитель регионального отделения полиции Зулфигар Хамид.

Мотив преступления официально не установлен, однако по данным полиции, подозреваемый, который оказался сотрудником избиркома Пакистана, мог быть психически неуравновешенным, преступление также может быть связано с борьбой за руководство в храме. Кроме того, по данным других пакистанских СМИ, это не первое проявление агрессии к прихожанам с его стороны.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в городе Саргодха пакистанской провинции Пенджаб. Как рассказали выжившие пострадавшие, смотритель суфийского мавзолея-храма Али Мухаммада Гуджара, житель Лахора Абдул Вахид по телефону пригласил более 20 человек в храм и принимал их по одному. Смотритель угощал посетителей едой с неустановленным наркотическим веществом, после этого раздевал и избивал палкой, а также наносил удары кинжалом. О происшествии стало известно благодаря трем выжившим женщинам, которым удалось бежать. Полиция задержала Вахида и еще двоих человек, возможно, его сообщников.

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