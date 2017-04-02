В Китае при взрыве в жилом доме погибли девять человек

По данным предварительного следствия, причиной ЧП стали взрывчатые вещества, которые незаконно хранились в доме.

Девять человек погибли, еще шесть пострадали в результате взрыва в жилом доме на севере Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел около 22:30 в субботу в городе Линьфэнь провинции Шаньси. В воскресенье днем спасатели нашли под завалами тела девяти погибших, еще шесть человек получили незначительные травмы.

По данным предварительного следствия, причиной ЧП стали взрывчатые вещества, которые незаконно хранились в доме.

Фото © AP Photo/ Ng Han Guan