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В Китае при взрыве в жилом доме погибли девять человек

2 апреля 2017, 20:32

По данным предварительного следствия, причиной ЧП стали взрывчатые вещества, которые незаконно хранились в доме.

Девять человек погибли, еще шесть пострадали в результате взрыва в жилом доме на севере Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел около 22:30 в субботу в городе Линьфэнь провинции Шаньси. В воскресенье днем спасатели нашли под завалами тела девяти погибших, еще шесть человек получили незначительные травмы.

По данным предварительного следствия, причиной ЧП стали взрывчатые вещества, которые незаконно хранились в доме.

Фото © AP Photo/ Ng Han Guan



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