В Китае при взрыве в жилом доме погибли девять человек
По данным предварительного следствия, причиной ЧП стали взрывчатые вещества, которые незаконно хранились в доме.
Девять человек погибли, еще шесть пострадали в результате взрыва в жилом доме на севере Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Взрыв прогремел около 22:30 в субботу в городе Линьфэнь провинции Шаньси. В воскресенье днем спасатели нашли под завалами тела девяти погибших, еще шесть человек получили незначительные травмы.
По данным предварительного следствия, причиной ЧП стали взрывчатые вещества, которые незаконно хранились в доме.
Фото © AP Photo/ Ng Han Guan
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