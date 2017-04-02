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Наследный принц Дубая помог вытащить застрявший в пустыне грузовик

2 апреля 2017, 21:24

Видео, опубликованное в Instagram, за четыре дня набрало уже более 54 тысяч просмотров.

Наследный принц и сын эмира Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум помог водителю, вытащив его застрявший в песке грузовик, передает РИА Новости.

Хамдан привязал трос к своему Mercedes-Benz и начал тащить за собой фуру. Несколько раз трос обрывался, но в результате машину все-таки удалось вытащить из песчаного капкана.

Видео, опубликованное в Instagram, за четыре дня набрало уже более 54 тысяч просмотров.

Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум является сыном Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, эмира Дубая. С 2008 года – наследный принц Дубая. Много времени и денег тратит на благотворительность. Принц считается одним из самых завидных холостяков мира.


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