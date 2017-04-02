Президент РК прибыл с официальным визитом в Азербайджан

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь лидера Казахстана был выстроен почетный караул.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в столицу Азербайджанской Республики Баку.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды в Твиттере.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь лидера Казахстана был выстроен почетный караул.

В аэропорту Нурсултана Назарбаева встречали первый заместитель премьер-министра АР Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица, сообщает Sputnik Азербайджан.



