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Президент РК прибыл с официальным визитом в Азербайджан

2 апреля 2017, 21:46

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь лидера Казахстана был выстроен почетный караул.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в столицу Азербайджанской Республики Баку.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды в Твиттере.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь лидера Казахстана был выстроен почетный караул.

В аэропорту Нурсултана Назарбаева встречали первый заместитель премьер-министра АР Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица, сообщает Sputnik Азербайджан.



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