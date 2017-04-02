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Уровень воды вблизи села Акжар Павлодарской области снизился

2 апреля 2017, 22:15

Об этом сообщили в ДЧС Павлодарской области.

В паводкоопасных регионах Павлодарской области продолжается круглосуточное ведение превентивных мер и аварийно-спасательных работ, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.

По состоянию на 2 апреля на территории Павлодарской области продолжаются работы силами департамента по ЧС Павлодарской области совместно с местными исполнительными органами по откачке и перекачке воды, осуществляется укладка мешкотары и подвоз инертного материала. Угроза населенным пунктам отсутствует.

Так, в городе Павлодар, селе Жетекши проводятся работы по отводу воды в степную зону села. Задействовано 24 человека и 8 единиц техники. В поселке Ленинский задействовано 14 человек и 9 единиц техники.


В селе Мойылды техникой в общем количестве 7 единиц проводится перекачка талой воды. Сотрудниками местной полицейской службы проводится регулировка движения на подъездной дороге к селу. Всего задействовано 11 человек.

В Майском районе на месте размыва автодороги республиканского значения вблизи села Акжар уровень воды снизился. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Завезено 120 тонн инертного материала.


В сельских округах Баянаульского района ведут работы 14 единиц техники и 39 человек личного состава департамента и местных исполнительных органов. Движение автотранспортных средств возобновлено, дороги открыты.

Спасательные подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов круглосуточно находятся в полной боевой готовности.


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