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В Атырауской области подросток упал в коммунальную траншею и погиб

3 апреля 2017, 00:07

Подросток упал в траншею длиной 10 метров и глубиной два метра, вырытую для ремонта водопровода.

В Курмангазинском районе Атырауской области в результате несчастного случая погиб 14-летний подросток, передает «Ак жайык».

Как сообщили в ДЧС области, трагедия произошла 1 апреля, в полдень, в Суюндукском аульном округе у дома №2 по улице Жастар.

Подросток упал в траншею длиной 10 метров и глубиной два метра, вырытую для ремонта водопровода, и его накрыло обвалившейся землей.

Фото: azh.kz


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