В Атырауской области подросток упал в коммунальную траншею и погиб
Подросток упал в траншею длиной 10 метров и глубиной два метра, вырытую для ремонта водопровода.
В Курмангазинском районе Атырауской области в результате несчастного случая погиб 14-летний подросток, передает «Ак жайык».
Как сообщили в ДЧС области, трагедия произошла 1 апреля, в полдень, в Суюндукском аульном округе у дома №2 по улице Жастар.
Подросток упал в траншею длиной 10 метров и глубиной два метра, вырытую для ремонта водопровода, и его накрыло обвалившейся землей.
Фото: azh.kz
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