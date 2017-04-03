На выборах в парламент Армении лидирует Республиканская партия

В парламент Армении проходят четыре партии: лидирует правящая Республиканская партия с 46%, свидетельствуют данные exit poll, который проводился компанией Baltic Surveys/The Gallup Organization по заказу телеканала "Еркир медиа". Об этом пишет РИА Новости.

На втором месте, по данным опросов, блок "Царукян", он набирает 25%. Третью строчку занимает оппозиционный блок "Елк" (Исход) — 10%. На четвертой позиции — Армянская революционная федерация Дашнакцутюн с 5%. Остальные участники выборов не преодолели необходимый для попадания в парламент барьер.

Exit poll проводились во всех 13 избирательных округах на 125 избирательных участках, опрошены более 19 тысяч избирателей.

ЦИК огласит предварительные данные по выборам в ночь на понедельник. Официальные окончательные данные будут обнародованы в течение недели. По данным опросов, ни одна из партий не набирает более 50% голосов избирателей, следовательно, у них будет шесть дней на то, чтобы сформировать коалицию. Если им не удастся договориться, последует второй тур выборов, в котором могут участвовать две лидирующие политические силы.

Выборы в Национальное собрание Армении стали первыми после принятия поправок в Конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоялось только по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, блокам нужно набрать минимум по 7% голосов. Порог явки отсутствует.

По мнению экспертов, основная борьба должна была развернуться между возглавляемой президентом Сержем Саргсяном Республиканской партией Армении, которая находится у власти почти 20 лет, и блоком "Царукян", созданным одним из крупнейших предпринимателей страны Гагиком Царукяном. Из всех представленных на выборах политических сил только "Свободные демократы" и "Елк" выступают за углубление отношений с Западом, выход из ЕАЭС и развитие отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.

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