Жительница Темиртау ограбила свою мать

Молодая женщина нигде не работала, зато тянула последние деньги из материного кошелька.

Натянутые отношения между Акболой Жумагуловой и ее 27-летней дочерью Гульзадой установились давно, пишет "Наша ярмарка".

Молодая женщина нигде не работала, зато тянула последние деньги из материного кошелька. Как объясняет Гульзада, она испытывала очень большие материальные затруднения.

«Находилась в квартире, в которой проживаю вместе с матерью. Мама была в кухне, обед готовила. На полке серванта в вазе увидела деньги. Как оказалось, семь тысяч тенге. Я забрала их и ушла», — рассказала Гульзада.

Когда Гульзада вечером вернулась домой, родительница сделала ей замечание, что красть у матери нехорошо. С этого времени все деньги, которые имелись в доме, Акбола носила при себе, чтобы у дочери соблазна не возникало.

Через неделю после кражи дочь стала снова требовать у матери денег. Та отказывалась, так как оставшейся суммы едва хватало, чтобы прожить неделю до пенсии.

«Тогда дочь подошла ко мне и так двумя руками схватила меня за плечи, что стало очень больно. Она же, воспользовавшись моим шоковым состоянием, вытащила из кармана халата пять тысяч тенге», — вспоминает пожилая женщина.

Пока пенсионерка приходила в себя, Гульзада исчезла. Родительница, подумав, решила позвонить в полицию.

Сотрудники следственно-оперативной группы задержали злоумышленницу в течение часа. Ее привлекли к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Суд санкционировал арест, и все время до процесса молодая женщина провела в следственном изоляторе.

«Вину признаю, чистосердечно раскаиваюсь, больше такое не повторится», — покаялась Гульзада.

По факту кражи мать примирилась с дочерью, а вот грабеж ей не простила. Гульзада получила три года ограничения свободы и 240 часов принудительного труда.