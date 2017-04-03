Казахстанская пародия клипа «Тает лед» названа одной из лучших

Российский портал Meduza назвал казахстанскую пародию украинского хита «Тает лед» одной из лучших, сообщает Zakon.kz.

Популярная песня украинской группы «Грибы» меньше чем за месяц стала хитом. На нее выпущено множество пародий. Среди них – и кавер от казахстанских комиков Yuframe, которые пересняли клип и посвятили его чаю.

Оригинальная композиция набрала на YouTube более 32 млн просмотров за три недели, казахстанская версия – более 1,3 млн за одну неделю.