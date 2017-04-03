В Канаде продан лотерейный билет с выигрышем $5,3 млн

Один из участников также выиграл утешительный приз в $750 тысяч.

В провинции Онтарио в Канаде неизвестный купил лотерейный билет, по которому предусмотрен выигрыш в $5,3 млн, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей ассоциации Atlantic Lottery.

— Выпавшие номера — 27, 40, 41, 42, 45 и 46. Бонус-число — 20, — отметили организаторы.

Один из участников также выиграл утешительный приз в $750 тысяч. Отметим, что крупнейшим в истории страны является джек-пот в $49,5 млн.

Фото: © EAST NEWS/BerndLeitner, источник - Лайф