В Канаде продан лотерейный билет с выигрышем $5,3 млн
Один из участников также выиграл утешительный приз в $750 тысяч.
В провинции Онтарио в Канаде неизвестный купил лотерейный билет, по которому предусмотрен выигрыш в $5,3 млн, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей ассоциации Atlantic Lottery.
— Выпавшие номера — 27, 40, 41, 42, 45 и 46. Бонус-число — 20, — отметили организаторы.
Один из участников также выиграл утешительный приз в $750 тысяч. Отметим, что крупнейшим в истории страны является джек-пот в $49,5 млн.
Фото: © EAST NEWS/BerndLeitner, источник - Лайф
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