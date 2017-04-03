Русская православная церковь: Ленин должен быть захоронен, но сейчас не время для этого

Митрополит Волоколамский Иларион: "Мавзолей Ленина и мумифицированное тело вождя пролетариата - это пережиток прошлого, но сейчас не время будоражить общество этой проблемой".

В прошлом месяце Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) высказалась за необходимость освобождения Красной площади от "останков главного гонителя и мучителя ХХ века", сообщает ВВС.

По мнению председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона, решение о выносе тела Ленина нужно было принимать в 1991 году, когда был убран с площади Дзержинского памятник Дзержинскому.

"Если этого не сделали тогда, то сейчас нужно дождаться того момента, когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие", - заявил представитель Московского патриархата в интервью телеканалу "Россия-24".

"Никто не заинтересован сейчас в том, чтобы разбередить старые раны, чтобы взбудоражить наше общество, чтобы спровоцировать раскол. Я бы сказал, что мы с этими решениями опоздали уже на четверть века", - заявил митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир".

Вопрос о перезахоронении тела Ленина вновь стал обсуждаться в российской прессе после того, как Архиерейский синод РПЦЗ призвал освободить населенные пункты от памятников Ленину, а центр Москвы - от его тела.

"Это все символы беды, трагедии и крушения нашей богоданной державы. Так же следует поступить и с названием городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их исторических наименований", - говорилось в послании Архиерейского синода.

Позже депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил спикеру Совета Федерации запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа культового сооружения на Красной площади.

Митрополит Иларион уточнил, что для Русской церкви вопрос о перезахоронении тела Ленина "как таковой не стоит", но четко дал понять отношение церкви к этому вопросу: "Именами палачей нельзя называть улицы и площади. Имена террористов и революционеров не должны увековечиваться в наших городах. Памятники этим людям не должны стоять на наших площадях. Мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение".