Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На президентских выборах в Сербии побеждает Вучич

3 апреля 2017, 02:04

Действующий президент Томислав Николич, имеющий право на второй мандат, не участвует в выборах из-за потери поддержки правящей Сербской прогрессивной партии.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич побеждает на выборах президента Сербии с результатом 56,5%, свидетельствуют обновленные данные exit poll, опубликованные агентством Ipsos Strategic. Об этом пишет РИА Новости.

На втором месте находится бывший омбудсмен Сербии, юрист по образованию Саша Янкович с 15,3%. На третьем месте — политик-пародист студент Лука Максимович под псевдонимом Любиша Прелетачевич-Белый с результатом 9,2%.

На четвертом месте глава МИД Сербии с 2007 по 2012 годы, а с 2012 по 2013 — председатель Генеральной ассамблеи ООН Вук Еремич, набирающий 5,6%. Бессменный лидер Сербской Радикальной партии Воислав Шешель получает 4,5%. Все остальные кандидаты набирают менее 3% голосов.

Результаты exit poll обновляются по мере поступления новой информации с избирательных участков. Согласно первым данным, Вучич побеждал с результатом 58,1%.

Первые предварительные официальные результаты будут объявлены Республиканской избирательной комиссией, как ожидается, после 22.00.

Всего в выборах, состоявшихся в воскресенье, участвуют 11 кандидатов. Для победы в первом туре необходимо набрать более половины голосов избирателей. В противном случае через две недели пройдет второй тур с участием двух наиболее популярных кандидатов.

Президент Сербии избирается сроком на пять лет. Действующий президент Томислав Николич, имеющий право на второй мандат, не участвует в выборах из-за потери поддержки правящей Сербской прогрессивной партии.

Фото © РИА Новости. Алексей Витвицкий


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...