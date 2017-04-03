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Осадки и ветер возможны в Казахстане в понедельник

3 апреля 2017, 06:00

Местами сохранятся порывистый ветер, туман, гололед, на юге - гроза.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки, на юге, юго-востоке местами сильные осадки, лишь на северо-западе и юго-западе республики ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами сохранятся порывистый ветер, туман, гололед, на юге - гроза.

В Костанайской области местами ожидается утром и днем туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В Южно-Казахстанской области - местами туман, гроза, ветер 15-20, ночью порывы 25 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман, днем низовая метель. В Алматинской, Жамбылской, Павлодарской областях местами ожидается туман, ветер 15-20, в Жамбылской порывы 23 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, гололед, ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. Местами ожидаются в Атырауской области днем – ветер 15-20 м/с, в Карагандинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях – туман.

В Алматы днем 5°, облачно: слабый дождь.

В Астане днем -4°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: РИА Карачаево-Черкесия

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