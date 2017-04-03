Осадки и ветер возможны в Казахстане в понедельник
3 апреля 2017, 06:00
Местами сохранятся порывистый ветер, туман, гололед, на юге - гроза.
С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки, на юге, юго-востоке местами сильные осадки, лишь на северо-западе и юго-западе республики ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами сохранятся порывистый ветер, туман, гололед, на юге - гроза.
В Костанайской области местами ожидается утром и днем туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В Южно-Казахстанской области - местами туман, гроза, ветер 15-20, ночью порывы 25 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман, днем низовая метель. В Алматинской, Жамбылской, Павлодарской областях местами ожидается туман, ветер 15-20, в Жамбылской порывы 23 м/с.
В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, гололед, ветер 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. Местами ожидаются в Атырауской области днем – ветер 15-20 м/с, в Карагандинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях – туман.
В Алматы днем 5°, облачно: слабый дождь.
В Астане днем -4°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: РИА Карачаево-Черкесия
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851605-a9932a5b7bb1b7b855729d8215cf779d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...