Осадки и ветер возможны в Казахстане в понедельник

, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК. С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки, на юге, юго-востоке местами сильные осадки, лишь на северо-западе и юго-западе республики ожидается погода без осадков





Местами сохранятся порывистый ветер, туман, гололед, на юге - гроза.





В Костанайской области местами ожидается утром и днем туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В Южно-Казахстанской области - местами туман, гроза, ветер 15-20, ночью порывы 25 м/с.





В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман, днем низовая метель. В Алматинской, Жамбылской, Павлодарской областях местами ожидается туман, ветер 15-20, в Жамбылской порывы 23 м/с.





В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, гололед, ветер 15-20 м/с.





В Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. Местами ожидаются в Атырауской области днем – ветер 15-20 м/с, в Карагандинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях – туман.



