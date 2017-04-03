В Алматы начнется судебное разбирательство по делу Мухтара Аблязова

Главное судебное разбирательство по делу бывшего руководителя БТА Банка Мухтара Аблязова и ряда бывших топ-менеджеров финансового института начнется в специализированном межрайонном суде Алматы по уголовным делам в понедельник, сообщает РИА Новости.





Аблязов подозревается в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. По данным Национального бюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.





На скамье подсудимых три бывших топ-менеджера БТА Банка — председатель правления Садуакас Мамеш, первый заместитель председателя правления — председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, директор по кредитованию Кайрат Садыков.





Сам Аблязов, много лет проживающий за рубежом, в суд не явился, в связи с чем судебное разбирательство пройдет в его отсутствие. Интересы Аблязова будет представлять назначенный государством защитник.





В начале февраля Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило, что получило новые доказательства преступлений, в связи с чем Аблязов вызван на допрос. Уведомление о вызове Аблязова на допрос было опубликовано в казахстанских СМИ и в средствах массовой информации Франции — по месту его возможного нахождения, и Италии — по месту жительства близких родственников.





В декабре 2016 года государственный совет Франции (высшая административная инстанция) отменил решение премьер-министра этой страны о выдаче Аблязова в Россию по экстрадиционному запросу Российской Федерации и освободил его из-под ареста. Деятельность Аблязова во главе казахстанского БТА Банка является предметом уголовного расследования в России, Казахстане и на Украине, однако выдачи Аблязова добиваются только Россия и Украина, так как у Астаны нет с Парижем соглашения об экстрадиции. Бывшему банкиру инкриминируется целый ряд правонарушений, в том числе мошенничество, подделка документов, злоупотребление полномочиями.





Дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана и долгое время проживал в Великобритании, но был вынужден покинуть и эту страну.



