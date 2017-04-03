Фанаты подожгли поле на матче двух "Динамо" в Санкт-Петербурге

Матч 17-го тура зоны "Запад" в ПФЛ между петербургским "Динамо" и второй командой одноимённого клуба из Москвы прерывался из-за файеров, которые бросались с трибун прямо на газон Nova Arena, передает Life.ru.





Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев, которые продолжают с огромным отрывом лидировать в турнирной таблице ПФЛ, практически обеспечив себе путёвку в ФНЛ. Напомним, что, как уже сообщал Лайф, со следующего сезона в ПФЛ будет заявлена вторая команда питерского "Динамо" — таким образом, у Санкт-Петербурга появится сразу пять представителей в ведущих футбольных лигах страны (включая "Тосно" из Ленинградской области).





Добавим, что с этого сезона РФС ужесточил наказания клубов за использование фанатами пиротехнических средств во время матчей.



