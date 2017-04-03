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В Турции задержали 113 тысяч подозреваемых в связях с Гюленом с 2016 года

3 апреля 2017, 06:36

Среди заключенных под стражу 10 732 полицейских, 7643 военнослужащих, 168 генералов, 2575 судей и прокуроров, 26 177 гражданских и 208 чиновников на местах.

Более 113 тысяч подозреваемых в связях проповедником Гюленом были задержаны в Турции с момента неудавшейся попытки переворота в июле 2016 года, из них порядка 47 тысяч человек остаются под стражей, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает РИА Новости.

"Среди заключенных под стражу 10 732 полицейских, 7643 военнослужащих, 168 генералов, 2575 судей и прокуроров, 26 177 гражданских и 208 чиновников на местах", — приводит слова министра агентство Anadolu. Министр отметил, что из общего числа задержанных более 65 тысяч человек были отпущены на свободу, из них около 41 тысячи находятся под надзором органов.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле.

более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

Фото: AP Photo/ STR

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