В Турции задержали 113 тысяч подозреваемых в связях с Гюленом с 2016 года

"Среди заключенных под стражу 10 732 полицейских, 7643 военнослужащих, 168 генералов, 2575 судей и прокуроров, 26 177 гражданских и 208 чиновников на местах", — приводит слова министра агентство Anadolu. Министр отметил, что из общего числа задержанных более 65 тысяч человек были отпущены на свободу, из них около 41 тысячи находятся под надзором органов.





В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле.





более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.