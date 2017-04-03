14-летнего американца арестовали за изнасилование в прямом эфире

Полиция Чикаго (штат Иллинойс, США) сообщила об аресте 14-летнего подростка, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки и трансляции своих действий в Facebook Live, передает Lenta.ru.





Пятнадцатилетняя американка подверглась нападению 19 марта. Девушку похитили по пути домой из церкви, ее удалось обнаружить спустя несколько дней после пропажи, когда злоумышленник решился на трансляцию преступления в соцсети. Издевательства в прямом эфире наблюдали 40 человек.





В полиции отметили, что ожидаются дальнейшие аресты по делу. После произошедшего девушка подверглась нападкам в соцсетях, из-за чего ее семья была вынуждена переехать в другой город.





Представитель чикагской полиции также выразил надежду, что в будущем пользователи, оказавшиеся зрителями подобных трансляций, будут незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы.





В январе в Швеции задержали троих мужчин, транслировавших изнасилование девушки в Facebook Live. В правоохранительные органы обратилась одна из случайных зрителей. Она обнаружила трансляцию в закрытой группе в Facebook, сообщила полиции, после чего насильников арестовали во время прямого эфира.



