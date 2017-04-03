Показан пояс, за который поборется боксер Джукембаев
3 апреля 2017, 07:30
Этот титульный бой в первом полусреднем весе станет главным событием вечера бокса в «Метрополисе».
Пояс IBO International, за который 6 апреля сразятся казахстанский боксер Батыр Джукембаев (8-0, 7 КО) и мексиканец Косме Ривера (41-23-3, 28 КО), прибыл в Монреаль, сообщает Sports.kz.
Этот титульный бой в первом полусреднем весе станет главным событием вечера бокса в «Метрополисе».
Отметим, что, помимо Джукембаева, на ринг выйдет еще один казахстанец — Абылайхан Хусаинов (5-0, 4 КО). Его соперником станет также боксер из Мексики Кристиан Аррасола (23-13-2, 16 КО).
Фото: Sports.kz
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