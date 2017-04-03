Сондерс Головкину: "Пора соглашаться на бой или заткнуться"

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) в очередной раз обратился к обладателю поясов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО), передает Vesti.kz.





"Мое послание к нему следующее: "Ты можешь бесконечно твердить, как хочешь завоевать все пояса, но пора соглашаться на бой или заткнуться. Ты или хочешь драться со мной в июне или нет. Ты называешь мое имя, и я с радостью дам тебе бой. Хватит тратить время, давай устроим бой", - приводит слова Сондерса Boxing Scene.





Ранее британец заявил в соцсетях, что он так и не дождался контракта на бой с Головкиным в отведенные им сроки, и данный вопрос можно считать закрытым. Однако его промоутер Фрэнк Уоррен заверил, что переговоры продолжаются, а также отметил, что на следующей неделе будет сделано важное заявление. При этом он не стал уточнять, какого рода информацию обнародуют для общественности.





Ранее сообщалось, что бой Головкина и Сондерса может состояться 10 июня в Казахстане. Между тем появилась информация о том, что британец назвал новое место и дату проведения боя - O2 Arena в Лондоне 24 июня.





Фото: Би-би-си



