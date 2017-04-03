Багдат Мусин извинился за работу прокуратуры

Сорри, тут под публикацией Джохара Утебекова люди очень сильно возмущаются... а мы с делегацией во главе с Генеральным прокурором были в Китае, поэтому реакция запоздалая. Перед всеми хочу извинится от имени ГП, все это связано с тем, что нет единой нормальной точки контакта с населением. Сейчас продумываем единую коммуникационную точку в виде 115 и 115.кз, но и параллельно безусловно нужно менять процессы и автоматизировать... этого к сожалению за один день не сделаешь...

Джохар Утебеков по вашему обращению Генеральный прокурор лично в курсе, обязательно будут выработаны механизмы как этот процесс сделать:

а) прозрачным.

б) без лишнего контакта.

в) эффективным.

(Читал про ваши удивления при посещении ЦОНа, и хочу сказать, что если дадите время, то до конца года в прокуратурах тоже будут видные изменения! И народ точно потом будет вспоминать этот кейс, приблизительно также, как сейчас вспоминает и не верит, как раньше за справками неделями в очередях стояли...)

А по наказанию конкретного человека, конечно же, уже поручено разобраться в деталях, НО! Лично моё мнение, что наказанием одного ничего не изменим, надо менять систему... как вы правильно выше заметили бизнес-процессы, и максимально автоматизировать их.

От себя лично могу только пообещать, что этот кейс не останется в стороне.

P.S. Не зря при прошлом вашем обращении завел папочку "кейс Джохар1". Придётся завести папку с кейсом Джохар2.

P.S.S. Буду рад, если таких папок к концу года будет сотни!