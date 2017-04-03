В Акмолинской области из незаконного оборота изъято 54 единицы незарегистрированного оружия

Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Кару» стартовало на территории акмолинского региона 28 марта. Его цель - изъятие огнестрельного оружия из незаконного оборота, розыск похищенного и утраченного оружия, а также предупреждение преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия.





В рамках спецоперации, было создано 130 рабочих групп ,из числа сотрудников административной, криминальной полиции и местной полицейской службы. Рейдовые мероприятия проводили порядка 600 полицейских области.





Особое внимание было уделено проверке отдаленных крестьянских хозяйств, отгонных участков и зимовок. Всего стражи порядка проверили более 180 таких объектов. В рамках проверки на территории Ерейментауского района на одном из отгонных участков, расположенного в Тайбайском сельском округе у сельчанина было обнаружено и изъято незарегистрированное гладкоствольное ружье марки «ИЖ» 16 калибра.





Изъятое оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу, по результатам которой будут приниматься меры процессуального характера.





Вместе с тем, необходимо отметить что с начала года на территории региона не совершено ни одного разбойного нападения с применением огнестрельного оружия.





Предупреждение преступлений с применением огнестрельного оружия, его краж и хищений, изъятие из незаконного оборота, а также контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, обеспечение его сохранности, находится на особом контроле акмолинских стражей порядка.





Фото: Википедия



