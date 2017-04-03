На юго-востоке Казахстана произошло землетрясение
3 апреля 2017, 08:58
Эпицентр землетрясения расположен в 456 км на север от Алматы на территории Казахстана.
На юго-востоке Казахстана 3 апреля 2017г. в 07 час. 22 мин. 54 сек. по времени Астаны произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».
"Эпицентр землетрясения расположен в 456 км на север от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 9.3. Магнитуда - 4.5", - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
Фото: МИА "Казинформ"
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