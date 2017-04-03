Раритетный Коран XVI века нашла в вещах деда москвичка

Москвичка Анашка Хаджимурадова неожиданно стала наследницей старинной книги — Корана XVI века. После смерти деда она хранила у себя часть его вещей, среди них и находился раритет , пишет , пишет Life.ru





Спустя время девушка вспомнила, что в детстве дед говорил ей о раритетной книге. Он уже тогда планировал передать Коран внучке, если она выучит арабский язык. Спустя годы получилось, как хотел дед: Анашка изучила арабский язык, а книга оказалась в её руках.





Женщина по внешнему виду определила, что книга очень древняя, а когда решила продать её на аукционе, оценщики подтвердили: Коран может стоить миллионы.





— Мы делали две экспертизы, обе подтвердили, что Коран относится к началу XVI века, там даже есть лист, где написано, кому в какое время Коран передавался, — рассказала Анашка Хаджимурадова. — В Лондоне мне предлагали за этот Коран 12 миллионов, потом шла речь о поднятии ставки до 45 миллионов.





Вскоре москвичка передумала продавать ценную книгу и заработать на религии. Девушка решила отдать Коран в дар в мечеть.





— На деньгах счастье не построишь, мы передумали продавать и решили подарить. В мечеть я могу поехать в любой момент и посмотреть на Коран, детям и родственникам потом показать можно будет, смело поехать, потому что там он будет храниться долгие годы, — убеждена владелица книги. — Коран старинный, рукописный, писался в Сирии. Все в шоке, что он так хорошо сохранился — без потёртостей, всё легко читается.







