СМИ: В 700 км от Москвы размещены танки США
3 апреля 2017, 09:21
Они ближе, чем когда-либо в истории.
Корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал, что американские танки впервые в истории размещены на расстоянии 700 км от Москвы (в Прибалтике). Об этом он написал в своём Twitter.
«Танки США ближе к Москве, чем когда-либо в истории. Примерно в 700 км», — написал Газдиев.
Perspective: U.S. tanks are closer to Moscow than they have ever been in history. ~700km pic.twitter.com/maQ2EUqd4J— Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) 1 апреля 2017 г.
В конце января сообщалось, что часть американских танков «Абрамс» будет доставлена из Польши в Латвию, Литву и Эстонию после завершения совместных польско-американских учений.
Фото: tvzvezda.ru
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