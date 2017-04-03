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СМИ: В 700 км от Москвы размещены танки США

3 апреля 2017, 09:21

Они ближе, чем когда-либо в истории.

Корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал, что американские танки впервые в истории размещены на расстоянии 700 км от Москвы (в Прибалтике). Об этом он написал в своём Twitter.

«Танки США ближе к Москве, чем когда-либо в истории. Примерно в 700 км», — написал Газдиев.
В конце января сообщалось, что часть американских танков «Абрамс» будет доставлена из Польши в Латвию, Литву и Эстонию после завершения совместных польско-американских учений.

Фото: tvzvezda.ru

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