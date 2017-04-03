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Новости за сегодня

Назарбаев поручил обеспечить безопасность международных мероприятий в Казахстане

 

В субботу, 1 апреля, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с Каримом Масимовым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи К.Масимов доложил Главе государства о проведении Комитетом национальной безопасности совместно с иными правоохранительными органами соответствующих мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в рамках подготовки к международной выставке «ЭКСПО-2017».

Президент Казахстана напомнил о предстоящих в Астане наряду с «ЭКСПО-2017» других крупных событиях мирового масштаба.

- В этом году у нас пройдет ряд международных мероприятий, предполагается приезд глав государств, правительств, парламентариев, а также большого количества иностранных и казахстанских туристов. В этой связи, нам необходимо продумать вопросы обеспечения нормального проведения этих мероприятий, в первую очередь, уделив внимание вопросам безопасности, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Глава государства отметил происходящие акты терроризма в других странах и указал на необходимость организации соответствующей работы, включая совместное взаимодействие с зарубежными коллегами в целях недопущения подобных проявлений.

В свою очередь, К.Масимов проинформировал Президента Казахстана, что безопасное проведение мероприятий данного масштаба, а также борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом находятся под постоянным контролем Комитета национальной безопасности и других правоохранительных органов.

 

3 апреля 2017, 09:02
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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